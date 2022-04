Com gol na final, Yago Pikachu termina Copa do Nordeste como artilheiro isolado do Fortaleza

Com o gol de pênalti na final que deu o segundo título do Fortaleza da Copa do Nordeste contra o Sport, Yago Pikachu terminou a competição como artilheiro isolado da equipe, com quatro gols. O jogador também decretou o fim da sequência de cinco jogos sem balançar as redes.

O atleta também terminou a competição com o maior número de participações diretas em gol pela equipe, com o total de sete, e ultrapassou Moisés, que tinha seis participações.

Sobre o assunto Fortaleza derrota o Sport por 1 a 0 e conquista o título do Nordestão de forma invicta

Confira a lista de jogadores bicampeões da Copa do Nordeste pelo Fortaleza

No Fortaleza, Vojvoda conquista o segundo título da carreira

Na temporada, o jogador também lidera as ações diretas em gol da equipe. São seis gols e três assistências.

No Fortaleza desde a temporada passada, Yago Pikachu conquistou o segundo título com a camisa tricolor. O atleta já havia vencido o Campeonato Cearense 2021 sobre o Ceará e vai em busca do terceiro troféu pelo Leão contra o Caucaia pela final do Estadual 2022, que acontece no dia 23 de abril, na Arena Castelão.

