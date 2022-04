Com o Bi do Nordestão, Fortaleza chega ao sexto título nos últimos cinco anos

Ao faturar a Copa do Nordeste pela segunda vez, na noite deste domingo, 3, o Fortaleza chegou ao sexto título conquistado nos últimos cinco anos. Além disso, o Tricolor manteve a marca de levantar pelo menos uma taça por temporada desde 2018.

A sequência iniciou quando o Leão sagrou-se campeão da Série B do Brasileiro, em 2018, sob o comando de Rogério Ceni. Com o ex-goleiro, o Tricolor venceu ainda o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste do ano seguinte e mais um Estadual em 2020.

De 2021 para cá, os títulos do Tricolor foram conquistados com o argentino Juan Pablo Vojvoda no comando técnico. Pouco tempo depois de assumir a equipe, ele faturou o tricampeonato cearense e agora, na primeira vez que disputou a Copa do Nordeste, conduziu o Leão até a taça de forma invicta.

Ainda neste mês de abril, Vojvoda tem a chance de celebrar mais um título com o Fortaleza, já que o time está na final de mais um Campeonato Cearense, lutando pelo tetra. O adversário é o Caucaia e os jogos finais estão marcados para os dias 10 e 23.

Títulos recentes do Fortaleza:

2018 - Série B do Brasileiro

2019 - Campeonato Cearense e Copa do Nordeste

2020 - Campeonato Cearense

2021 - Campeonato Cearense

2022 - Copa do Nordeste

