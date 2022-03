Se chegar à final da Copa do Nordeste, Fortaleza disputará jogo de volta no Castelão

Caso elimine o Náutico, independentemente de ser com vitória no tempo normal ou nos pênaltis, Tricolor terá melhor campanha que qualquer adversário para a decisão

Falta apenas um degrau para o Fortaleza chegar novamente à final da Copa do Nordeste. O Tricolor terá que superar o Náutico, neste sábado, 26, no Castelão, para disputar a orelhuda em dois jogos e se avançar já sabe que fará o segundo e decisivo duelo em casa.

Pelo regulamento da competição, terá direito de ser mandante do jogo de volta a equipe com maior número de pontos conquistados somando todas as fases. Ao despachar o Atlético-BA nas quartas de final por 5 a 1, o Leão alcançou a marca de 19 pontos e se desbancar ao Náutico chegará aos 22, caso vença, ou 20 pontos, em caso de classificação nos pênaltis.

Sport-PE e CRB-AL, que disputam a outra semifinal, não podem mais alcançar esta pontuação. O Leão da Ilha fez 14 pontos na primeira fase, mas apenas empatou com o CSA-AL na etapa seguinte, avançando nas penalidades, por isso faturou apenas um ponto. Mesmo que se torne finalista com vitória sobre a equipe regatiana, só chegará, no máximo, aos 18 pontos.

A conta do CRB é exatamente a mesma. O Galo da Praia foi o 4º colocado do Grupo B, com 14 pontos e segurou um empate sem gols contra o Ceará nas quartas de final, garantindo classificação na disputa de pênaltis. Com 15 pontos hoje, o alvirrubro só consegue chegar até os 18 pontos, menos do que o Fortaleza já possui hoje.

Se chegar à final novamente, diferentemente de 2019, quando decidiu o título em João Pessoa, dessa vez o Tricolor brigará pela orelhuda no Castelão, com muitos mais torcedores vendo de perto que há três anos.



