Fortaleza não perde para o Náutico há três jogos na Copa do Nordeste

Os times se enfrentam pela semifinal do Nordestão no próximo sábado, 26, às 17h45, na Arena Castelão

O Fortaleza conheceu o adversário da semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor enfrentará o Náutico neste sábado, 26, na Arena Castelão. O Timbu garantiu a classificação após superar o Botafogo-PB nos pênaltis na última quarta-feira. Adversários durante a primeira fase, as equipes voltam a se enfrentar pelo mata-mata da competição e o Leão do Pici buscará defender invencibilidade de três jogos contra os pernambucanos.

A última vez que o Fortaleza perdeu para o Náutico foi em 2012, quando foi derrotado por 2 a 1 pelos alvirrubros em jogo de volta pela segunda fase da Copa do Brasil. O resultado, no entanto, não foi o suficiente para eliminar o Tricolor, que havia vencido o duelo de ida por 4 a 0 no estádio Presidente Vargas e encaminhado a classificação para a próxima fase.

Pela Copa do Nordeste, a última derrota do Leão foi em 2010, com o placar de 4 a 1 para os oponentes. De lá pra cá, são três partidas pelo torneio, com duas vitórias do Fortaleza e um empate.

O retrospecto recente permitiu ao Tricolor superar o Náutico no histórico geral do confronto. Ao todo, são 24 jogos, com nove vitórias para o Fortaleza e oito derrotas. No Nordestão, o Leão também leva vantagem, são dois triunfos contra um revés para o Timbu em seis partidas.

Como mandante, o Fortaleza foi derrotado apenas uma vez para os alvirrubros no histórico do confronto, no primeiro embate da história entre os times, pela Taça Brasil de 1965. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 3 a 2 e desde então o Náutico busca quebrar um tabu que já dura 56 anos.

