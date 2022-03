Fortaleza tem grupo da Libertadores definido; confira adversários e datas dos jogos

Tricolor é a primeira equipe cearense a disputar a principal competição da América do Sul. Sorteio foi realizado na tarde desta sexta-feira, 25, na sede da Conmebol, no Paraguai

A Conmebol definiu, através de sorteio realizado nesta sexta-feira, 25, a distribuição dos grupos da Copa Libertadores de 2022. O Fortaleza, primeiro clube cearense da história a disputar a competição — e o quarto a alcançar o feito entre os clubes do Nordeste — , está na chave F junto de River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER, adversários do Tricolor do Pici nesta fase do torneio continental.

Desta forma, o Fortaleza fará a sua estreia diante do Colo-Colo no dia 5, 6 ou 7 de abril, na Arena Castelão. Na segunda rodada, o Leão viaja até Buenos Aires para encarar River Plate, enquanto que no confronto seguinte volta a ter o apoio dos torcedores contra o Alianza Lima. Nos embates de volta, o Tricolor abre a sequência novamente como mandante, mas precisará, nos últimos dois jogos, atuar longe dos seus domínios.

Pela participação no certame continental, o clube cearense tem garantido premiação de cerca de R$ 14 milhões, já que cada partida como mandante representa U$ 1 milhão aos cofres do Tricolor — algo em torno de R$ 4.7 milhões na cotação atual do dólar.

A participação do Fortaleza na Libertadores é histórica. Quarto colocado da Série A em 2021, o Tricolor tornou-se a quarta equipe nordestina da história a disputar o torneio continental - Bahia, Sport e Náutico já representaram a região em outros momentos. A expectativa é de que os comandados de Juan Pablo Vojvoda consigam ser competitivos em busca da classificação às oitavas de final, cenário que pode acontecer caso o Leão consiga a segunda colocação do grupo. Caso finalize na terceira posição, o escrete vermelho-azul-e-branco garante participação na fase eliminatória da Copa Sul-Americana.

Sequência de jogos do Fortaleza na Copa Libertadores:

5, 6 ou 7 de abril: Em casa contra Colo-Colo

12, 13 ou 14 de abril: Fora contra River Plate

26, 27 ou 28 de abril: Em casa contra Alianza Lima

3, 4 ou 5 de maio: Em casa contra River Plate

17, 18 ou 19 de maio: Fora contra Alianza Lima

24, 25 ou 26 de maio: Fora contra Colo-Colo

