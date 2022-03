Marcelo Paz comenta grupo do Fortaleza na Libertadores: "Difícil, mas vamos brigar"

O Fortaleza conheceu nesta sexta-feira, 25, os adversários que irá enfrentar na fase de grupos da Copa Libertadores. Em transmissão feita pelo clube, o presidente do time, Marcelo Paz, comentou o chaveamento e as dificuldades que o elenco enfrentará. No grupo F, o Leão irá jogar diante de River Plate, Colo-Colo e Alianza Lima.

"É um grupo difícil, mas vamos brigar. O River é um gigante, muito bem dirigido pelo meu xará, Marcelo Gallardo. É um time super competente, cheio de craques. Jogou recentemente contra o Boca, o Boca ganhou, mas é um time muito bom. O Colo-Colo é tradicional, já fez final de Libertadores, tem ressurgido, e muita gente queria ir pro Peru, então ta aí o Alianza Lima. É um grupo bacana de se disputar. Vamos fazer o nosso melhor e tentar a classificação", pontuou o mandatário.

Sobre os embates, Paz citou em especial os jogos diante do River Plate-ARG, que irão ocorrer no Castelão e no Monumental de Nuñez, e falou sobre as expectativas quanto a presença de torcedores tricolores na Argentina. "Imagina River Plate na Arena Castelão e Fortaleza no Monumental de Nuñez. Teremos pelo menos uns três mil lá", falou.

Sobre o Fortaleza na Libertadores, o presidente se descreveu feliz pelo momento vivido pelo time e destacou o quanto será importante para o clube e para a torcida disputar o torneio. "Esperávamos vivenciar esse momento. Feliz e grato a Deus por tudo isso. Sorteio foi interessante, com escolas diferentes de futebol. Eles também vão conhecer o Fortaleza, além de nós visitar-los. Que o nosso torcedor possa saborear com sabedoria e com tudo que é positivo o que vamos viver na Libertadores. Agradeço a todos que fazem parte do Fortaleza", disse Paz.

