Com classificação na Copa do Nordeste, Fortaleza alcança metas do primeiro trimestre

Dentro dos objetivos do Tricolor para o primeiro trimestre de 2022 estavam a classificação para as finais do Estadual e avançar até as semifinais do Nordestão

Ao vencer o Atlético-BA na última terça-feira, 22, e se classificar para as semifinais da Copa do Nordeste, o Fortaleza cumpriu as metas previstas para o primeiro trimestre de 2022. Dentro dos objetivos do Tricolor para o início da temporada estavam a classificação para as finais do Campeonato Cearense e figurar entre os quatro finalistas do Nordestão.

O Leão agora aguarda a definição do adversário para a próxima fase do torneio, que sairá do confronto entre Botafogo-PB e Náutico. Como possui uma campanha melhor que as duas equipes, o Tricolor decidirá a semifinal como mandante.

Já no Estadual, o Fortaleza tentará buscar o tetracampeonato contra o Caucaia em abril. As datas das partidas da final ainda não foram divulgadas, uma vez que o Tricolor disputará o Brasileirão e a Copa Libertadores ao longo do mês e terá dificuldades para encontrar espaço no calendário.

Nos dias 25 e 28 sairão os sorteios para a definição dos adversários do clube na Copa Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente. Para a competição internacional, o Fortaleza almeja avançar para as oitavas de final do torneio ou conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, em caso de terminar em terceiro lugar na fase de grupos.

O Fortaleza entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil e tem como meta avançar às oitavas de final. Vale lembrar que o time foi semifinalista na edição de 2021 e saiu da competição com o recorde de maior premiação de um clube cearense no torneio.

