Moisés se iguala a Yago Pikachu na artilharia do Fortaleza em 2022

Um dos principais destaques ofensivos do Fortaleza neste início de temporada, o atacante Moisés voltou a ser importante para o Tricolor do Pici na noite desta quinta-feira, 22, ao marcar o gol da virada na goleada por 5 a 1 sobre o Atlético-BA, pelas quartas de finais da Copa do Nordeste, chegando ao seu quinto tento e igualando-se na artilharia da equipe com Yago Pikachu.

O gol diante do clube baiano também coloca Moisés como o jogador com mais participações diretas em gols do Leão em 2022, totalizando oito, com cinco tentos e três assistências — ou seja, a colaboração do atacante nas 31 vezes que o Fortaleza balançou as redes neste ano é de 26%.

Além dos passes e finalizações a gol, Moisés também tem se destacado pela ótima capacidade individual em duelos um contra um, característica importante para quebrar linhas defensivas e gerar situações efetivas no ataque. Não à toa, o atacante é, entre todos os atletas do elenco tricolor, o jogador com a maior quantidade de dribles certos, com nove, e o quarto do quesito entre todos os times da Copa do Nordeste.



Artilheiros do Fortaleza em 2022:

1. Moisés e Yago Pikachu (5 gols)

2. Silvio Romero, Romarinho e Depietri (3 gols)

3. Tinga, Titi e Hércules (2 gols)

