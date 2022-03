Veja os potes de Fortaleza e Ceará para o sorteio dos grupos da Libertadores e Sul-Americana

O sorteio dos grupos de ambos torneios continentais acontece no próximo dia 25. Vovô e Leão serão os únicos representantes nordestinos em competições fora do país em 2022

Com a definição de todos os classificados para a fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, Ceará e Fortaleza tiveram seus potes determinados para a realização do sorteio. O Vovô, que disputará a Sula, faz parte do pote 3, enquanto o Leão está no pote 4 da Libertadores.

O sorteio acontecerá no próximo dia 25 e os grupos serão formados com quatro equipes, uma de cada pote. Vale ressaltar que, na Libertadores, clubes de um mesmo país não podem estar em um mesmo grupo, a não ser que essa equipe tenha se classificado através da fase preliminar, como no caso do América-MG. Na Sul-Americana acontece da mesma forma, porém com maior restrição, já que em nenhuma hipótese pode haver dois times da mesma nacionalidade juntos.

Confira como ficou a distribuição dos potes:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Libertadores:

POTE 1

Palmeiras/BRA

River Plate/ARG

Boca Juniors/ARG

Flamengo/BRA

Nacional/URU

Peñarol/URU

Atlético MG/BRA

Athletico PR/BRA



POTE 2

C. Porteño/PAR

Libertad/PAR

I. del Valle/EQU

U. Católica/CHI

Emelec/EQU

Corinthians/BRA

Colo-Colo/CHI

Velez Sarsfield/ARG



POTE 3

Sporting Cristal/PER

Dep. Cali/COL

RB Bragantino/BRA

D. Táchira/VEN

Alianza Lima/PER

Tolima/COL

Colon/ARG

Caracas/VEN



POTE 4

Always Ready/BOL

Talleres/ARG

Ind. Petrolero/BOL

Fortaleza/BRA

Olimpia/PAR*

Estudiantes/ARG*

The Strongest/BOL*

América MG/BRA*



* Clubes que vieram da seletiva

Sul-Americana:

POTE 1

Santos/BRA

Independiente/ARG

São Paulo/BRA

Internacional/BRA

Racing/ARG

LDU/EQU

Lanus/ARG

Junior/COL



POTE 2

Defensa y Justicia/ARG

J. Wilstermann/BOL

I. Medellin/COL

Melgar/PER

M. Wanderes/URU

Oriente Petrolero/BOL

D. La Guaira/VEN

U. Calera/CHI



POTE 3

River Plate/URU

Atlético GO/BRA

Ceará/BRA

Banfield/ARG

Metropolitanos/VEN

Union/ARG

Ayacucho/PER

9 de Octubre/EQU



POTE 4

D. Antofagasta/CHI

Guaireña/PAR

Cuiabá/BRA

General Caballero/PAR

Fluminense/BRA*

Everton/CHI*

U. Católica/EQU*

Barcelona/EQU*

* Clubes que vieram da seletiva

Crédito: Thiago Minhoca

Tags