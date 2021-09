Semifinalista, Fortaleza arrecada R$ 17,2 milhões em premiações na Copa do Brasil

Com triunfo por 3 a 1 sobre o São Paulo, na Arena Castelão, Leão do Pici fatura mais R$ 7,3 milhões por classificação inédita para a semifinal do torneio nacional

O triunfo por 3 a 1 sobre o São Paulo, na noite desta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Brasil, rendeu ao Fortaleza uma vaga inédita para a semifinal e premiação de R$ 7,3 milhões pela classificação. Com o montante, o clube do Pici chega a um total de R$ 17,2 milhões arrecadados em cotas no torneio.

Pela participação no mata-mata nacional desta temporada, o Tricolor recebeu R$ 990 mil. Ao despachar o Caxias-RS na primeira fase, em duelo único, ganhou mais R$ 1,07 milhão. O triunfo sobre o também gaúcho Ypiranga-RS na etapa seguinte garantiu R$ 1,7 milhão.

Na terceira fase, o Leão eliminou o arquirrival Ceará e faturou R$ 2,7 milhões. Os triunfos sobre o CRB-AL nas oitavas de final fizeram a equipe igualar a melhor campanha no torneio e embolsar R$ 3,45 milhões. Já o resultado positivo contra o clube do Morumbi garantiu mais R$ 7,3 milhões aos cofres.

No jogo de ida das quartas de final, em São Paulo, os Tricolores empataram em 2 a 2. Na capital cearense, os donos da casa levaram a melhor com gols de Ronald, Ángelo Henríquez e David - Gabriel Sara descontou para os paulistas.

Pela primeira vez na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza enfrentará o Atlético-MG. O outro embate para decidir vaga na final será entre Flamengo e Athletico-PR.

Cotas do Fortaleza na Copa do Brasil 2021:

1ª fase: R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinal: R$ 7,3 milhões

Total: R$ 17,2 milhões

