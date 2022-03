Juventude anuncia a contratação do atacante Edinho por empréstimo junto ao Fortaleza

O Juventude anunciou, nesta terça-feira, 22, mais um reforço para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Edinho, de 27 anos, chega por empréstimo do Fortaleza e jogará pelo Papo até o final da temporada.

Em 2021, o atleta entrou em campo 17 vezes, 13 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, entretanto, Edinho perdeu espaço devido às contratações do Tricolor do Pici para o setor ofensivo. O atacante, que tem contrato com o Leão até 31 de dezembro de 2024, não entrou em campo nenhuma vez neste ano.



Sobre o assunto Fortaleza avança às semifinais da Copa do Nordeste pela 4ª temporada consecutiva

Moisés se iguala a Yago Pikachu na artilharia do Fortaleza em 2022

"O importante é que o time crie situações de gol", avalia Vojvoda em vitória do Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podendo jogar pelas beiradas, o jogador já passou por Avaí, Atlético-MG, Guarani e CSA-AL. Fora do Brasil, jogou por duas temporadas no Daejeon Citizen, da Coreia do Sul. Edinho deve assinar o contrato e realizar os exames médicos no estádio Alfredo Jaconi já nos próximos dias.

Formado nas categorias de base do Leão, Edinho retornou ao Fortaleza no último ano para a sua terceira passagem vestindo a camisa tricolor. Na época, o Esportes O POVO apurou que o Tricolor desembolsou cerca de R$ 2 milhões por 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Atlético-MG, passando a ter 70% do passe do atacante, uma vez que já possuía 20%. O clube mineiro permaneceu com 20%, enquanto o Guarani-SP ficou com 10%. (Com Gazeta Esportiva)