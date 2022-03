"O importante é que o time crie situações de gol", avalia Vojvoda em vitória do Fortaleza

O técnico exaltou a produção ofensiva do Tricolor no jogo contra o Atlético-BA e avaliou o desempenho individual dos atacantes do elenco

Após susto no primeiro tempo ao sair atrás no placar, o Fortaleza dominou o Atlético-BA na segunda etapa e goleou o adversário por 5 a 1, avançando para a semifinal da Copa do Nordeste. Apesar do resultado final elástico, o Tricolor do Pici desperdiçou muitas oportunidades de balançar a rede ao longo da partida. Em coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda minimizou as chances desperdiçadas e elogiou a produção ofensiva da equipe.

“O importante é que o time crie situações de gol, isso é o mais importante. Vamos continuar trabalhando para que essas situações elevem a porcentagem de ocasiões acertadas ao gol. Hoje as situações que não foram gol, foram por muito pouco. Acho que Pikachu teve duas ou três ocasiões muito perto, Romarinho por muito pouco, Robson também. Acho que é importante que o time crie situações de gol. Continuaremos trabalhando, volto a dizer, para elevar nossa eficácia”, disse o técnico.

O técnico também falou sobre a importância dos gols marcados por Renato Kayzer e Silvio Romero e avaliou o desempenho individual dos demais atacantes do elenco na partida.

“Eu espero que o time tenha um funcionamento e que ganhe partidas. As individualidades fazem o coletivo. É importante que hoje nossos dois atacantes, neste caso Kayzer e Romero, marcaram gols. Eu também digo que Robson esteve muito perto de marcar gol, Romarinho também. Por 5 centímetros mais ou 5 centímetros menos eles também poderiam ter marcado gol. O Moisés marcou gol também, jogando de ala esquerdo. O rendimento foi bom não somente por marcar gols, eu analiso o conjunto do que o time necessita”, avaliou Vojvoda.

Classificado, o Fortaleza aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo-PB e Náutico que acontece nesta quarta-feira, 23, para saber quem será o adversário na semifinal do Nordestão.

