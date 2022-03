Fortaleza avança às semifinais da Copa do Nordeste pela 4ª temporada consecutiva

Um dos favoritos ao título da Copa do Nordeste, o Fortaleza recebeu o Atlético-BA na noite dessa terça-feira, 23, na Arena Castelão, em jogo válido pelas quartas de final da competição. Após susto no início da partida, o Leão do Pici goleou a equipe de Alagoinhas por 5 a 1 e garantiu vaga nas semifinais do Nordestão pela quarta temporada consecutiva.

Desde que retornou ao certame regional, o time tricolor foi líder na fase de grupos e avançou de fase nas quartas de finais em todas as edições que disputou. Em 2019, sob o comando de Rogério Ceni, a equipe tricolor bateu o Santa Cruz por 1 a 0 nas semis e sagrou-se campeão diante do Botafogo-PB na decisão.

Nos últimos dois anos, no entanto, o Fortaleza amargou eliminações nesta fase do torneio. Em 2020, com Ceni como técnico, foi derrotado por 1 a 0 no Clássico-Rei diante do Ceará. Na tamporada seguinte, empate por 0 a 0 com o Bahia no tempo normal e vitória do Esquadrão na disputa de pênaltis em plena Arena Castelão. O resultado causou a demissão de Enderson Moreira e abriu espaço para a chegada de Juan Pablo Vojvoda no Pici.

Nesta edição, o Fortaleza vai enfrentar o vencedor do duelo entre Botafogo-PB e Náutico-PE. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 23, às 20 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

