Fortaleza x CRB ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e CRB se enfrentam hoje, sábado, 19 de março (19/03), pela 8ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 17h45min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming, Nordeste FC. Via rádio O POVO CBN, você também acompanha todos os lances da partida. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Se terminar como líder da chave, o Tricolor garante o duelo único da próxima etapa em casa. Somente a vitória garante a primeira posição da chave sem depender de outros resultados. O segundo lugar também tem o benefício de mandar a partida das quartas de final, com mais uma vitória, porém,o caminho até a final fica pavimentado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por ser um duelo da rodada final da primeira fase do torneio, a partida entre Fortaleza e CRB está alinhada com todas as outras, começando às 17h45min. O público promete comparecer em número interessante, pois 17 mil lugares do estádio já estão reservados desde ontem.



Fortaleza x CRB ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Rádio O POVO CBN: áudio

Copa do Nordeste 2022 - Fortaleza x CRB

Escalação provável

Fortaleza

Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, M. Jussa, Ronald, Lucas Lima, L. Crispim; Moisés, Robson (Romero). Téc: Vojvoda

CRB

Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilva e G. Romão; Yago, Wallace (Marthã), Diego Torres; Marcinho, Richard, Anselmo, Ramon. Téc: Marcelo Cabo

Quando será Fortaleza x CRB

Hoje, sábado, 19 de março (19/03), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x CRB

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Tags