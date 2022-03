Santos x Água Santa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Água Santa se enfrentam hoje, sábado, 19 de março (19/03), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming, HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Peixe chega para o embate com chances de se classificar para às quartas de final, mas também ameaçado pelo rebaixamento.

A equipe está na terceira colocação do grupo C, com 11 pontos, atrás de Santo André (12) e RB Bragantino (19). Já na classificação geral, o Alvinegro está em 14º, com apenas três pontos a mais que a Ponte Preta, que abre o Z-2.

Para seguir na elite do Estadual, portanto, o time precisa de apenas um ponto. Já para avançar, é necessário vencer e contar com um tropeço do Santo André, que encara a Inter de Limeira, em casa.

Para buscar o triunfo diante de seu torcedor, o Santos contará com os retornos de Velázquez, que estava suspenso na última rodada, e Marcos Guilherme, que foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Água Santa ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Estádio TNT: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Santos x Água Santa

Escalação provável

Santos

João Paulo; Auro, Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Zanocelo, Camacho (Sandry) e Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Água Santa

Victor Souza; Alex Silva, Marcondes, Jeferson Bahia e Alyson; Caíque, Dadá Belmonte e Phillipe Guimarães; Lelê, Vinicius Reis e Álvaro.

Quando será Santos x Água Santa

Hoje, sábado, 19 de março (19/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Água Santa

Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

