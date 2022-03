São Paulo x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Botafogo-SP se enfrentam hoje, sábado, 19 de março (19/03), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Youtube, pelo canal do Paulistão, no canal de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming, Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Já garantido nas quartas de final, o jogo vale para o time conseguir uma campanha melhor na classificação geral - o que dá vantagem de mando de campo - e para ganhar mais confiança para a reta final da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 20 pontos, o São Paulo assegurou com antecedência a primeira colocação do Grupo B e já sabe até seu adversário na próxima fase: o São Bernardo, que garantiu o segundo lugar da chave na última quarta-feira. Na classificação geral, o Tricolor está em terceiro lugar, com a mesma pontuação do Corinthians. E tem um ponto a mais que o Red Bull Bragantino. Assim, uma vitória neste sábado pode valer mais vantagens para a sequência do Paulistão.

No lado do Botafogo-SP, a busca é pela classificação às quartas de final. O time de Ribeirão Preto ocupa a terceira colocação do Grupo C, com 18 pontos – mesma pontuação do Ituano, segundo colocado, que leva vantagem nos critérios de desempate. O líder da chave é o Palmeiras, que soma 26, enquanto que o Mirassol está em quarto com 17. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Paulistão: no canal do Youtube



Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - São Paulo x Botafogo-SP

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Moreira (Rafinha), Arboleda, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Andrés Colorado e Igor Gomes; Nikão, Rigoni e Calleri.

Botafogo-SP

Deivity; Joseph, Diego Guerra e Joaquim; Marlon, Tárik, Djalma e Fillipe Souto (Martinelli); Bruno Michel, Dudu e Hélio Paraíba.

Quando será São Paulo x Botafogo-SP

Hoje, sábado, 19 de março (19/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Botafogo-SP

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)



Tags