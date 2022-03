Campinense x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Campinense e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 19 de março (19/03), pela 8ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, às 17h45min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming, Nordeste FC. Via rádio O POVO CBN, você também acompanha todos os lances da partida. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o duelo, o Ceará deve repetir o mesmo time que entrou em campo contra o Tuna Luso, com uma única dúvida para quem deverá ser o atacante titular. Com dois gols em três jogos, Cléber pede passagem na equipe de Tiago Nunes. Titular pela primeira vez desde o jogo que culminou na eliminação do Ceará para o Iguatu no Campeonato Cearense, Zé Roberto voltou a figurar entre os 11 iniciais na última partida. O camisa 63, no entanto, não marca desde o duelo de ida nas quartas de final do Estadual.

Líder do Grupo B com 15 pontos, o Ceará está a um de distância para o CRB, segundo colocado, e depende apenas de si para confirmar a liderança. Já o Campinense jogará apenas para cumprir tabela. A Raposa figura na sexta colocação do Grupo A com apenas seis pontos, quatro a menos que o Atlético-BA, último time na zona de classificação.

Campinense x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Rádio O POVO CBN: áudio

Copa do Nordeste 2022 - Campinense x Ceará

Escalação provável

Campinense

4-3-3: Mauro Iguatu; Felipinho, Christian (Michel Bennech), Cleiton e Felipe Ramon (Emerson); Magno, Serginho Paulista e Dione; Juninho Potiguar,Cláudio e Olávio. Técnico: Ranielle Ribeiro

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Richardson, Mendoza, Vina e Lima; Cléber (Zé Roberto). Técnico: Tiago Nunes

Quando será Campinense x Ceará

Hoje, sábado, 19 de março (19/03), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Campinense x Ceará

Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba

