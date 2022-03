Atlético-MG x Caldense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Caldense se enfrentam hoje, sábado, 19 de março (19/03), pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Com 25 pontos em 10 partidas, o Galo já garante a primeira colocação com um empate, já que o vice-líder Cruzeiro tem 22 pontos.

A Caldense, por sua vez, é a quarta colocada do Mineiro, com 18 pontos, e já garantiu uma vaga na semifinal da competição, ao lado do próprio Galo, Cruzeiro e Athletic.

Do lado atleticano, duas baixas são certas para o treinador Turco Mohamed: o volante Allan, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e o atacante Fábio Gomes, que se envolveu em uma briga no fim da partida contra o Democrata e cumpre suspensão. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Caldense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - Atlético-MG x Caldense

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano, Réver, Godin e Arana; Ademir, Allan e Jair; Keno, Vargas e Hulk.

Caldense

Rinaldi; Ferraz, Jonathan, Lula e Muller; Gonçalves, Guilherme, Ikaro e João Diogo; Neto e Pires.

Quando será Atlético-MG x Caldense

Hoje, sábado, 19 de março (19/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Caldense

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

