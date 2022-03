Patrocinense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Patrocinense e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 19 de março (19/03), pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, e no canal de TV fechada, SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Já classificado, o clube chega embalado para a reta final do torneio após a goleada sobre o Pouso Alegre, por 5 a 1, e a classificação sobre o Tuntum, na última quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A Raposa figura na vice-liderança do Estadual, com 22 pontos, três a menos que o Atlético-MG. A equipe ainda pode figura na ponta da competição, mas precisaria vencer o jogo deste sábado e torcer por uma derrota do rival, além da diferença de quatro gols no saldo dos times.

O Patrocinense, por sua vez, depende apenas de si para escapar do rebaixamento. O clube ocupa a décima posição, com apenas sete pontos. Uma vitória simples é suficiente para que os mandantes permaneçam na primeira divisão. (Com Gazeta Esportiva)

Patrocinense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - Patrocinense x Cruzeiro

Escalação provável

Patrocinense

Jacsson; Douglas Dias, Marcão, Alisson Brand e Samuel; Matheus Santos, Michel Elói e Léo Costa; Wellington, Aslen e Márcio Jonatan.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e João Paulo; Waguininho, Daniel Junior e Vitor Roque (Edu).

Quando será Patrocinense x Cruzeiro

Hoje, sábado, 19 de março (19/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Patrocinense x Cruzeiro

Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, Minas Gerais

