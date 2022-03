Internacional x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 19 de março (19/03), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, e no canal de TV fechado, SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o duelo, o técnico Alexander Medina terá quatro desfalques por problemas físicos. Moisés (lesão no joelho), Boschilia (desconforto muscular), Palacios e Mercado (transição física) estão fora do clássico.

Com isso, a defesa deve ser formada por Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor. Gabriel, Liziero, Edenílson e Maurício devem figurar no meio-campo.

Do lado do Grêmio, a grande expectativa é se Diego Souza estará disponível para o jogo. Em recuperação de lesão, o atacante tem treinado no campo, embora sob os cuidados da fisioterapia.

Caso Diego Souza não tenha condições de jogar, Elias deve ser o titular. Outra novidade pode ser Lucas Silva, que deve ganhar uma vaga no meio-campo. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Campeonato Gaúcho 2022 - Internacional x Grêmio

Escalação provável

Internacional

Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Liziero, Maurício, Edenílson e Taison; David.

Grêmio

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello, Lucas Silva, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Elias).

Quando será Internacional x Grêmio

Hoje, sábado, 19 de março (19/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Grêmio

Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

