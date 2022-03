Tinga avança em recuperação de lesão e pode reforçar Fortaleza diante do CRB

Zagueiro do Tricolor já faz trabalhos físicos no gramado, em período de transição, e deve estar à disposição para encarar o Galo da Pajuçara após edema muscular

Desfalque nos dois jogos da semifinal do Campeonato Cearense, o lateral-direito e zagueiro Tinga está em etapa avançada da recuperação de lesão muscular e pode voltar a ficar à disposição do Fortaleza diante do CRB-AL, no próximo sábado, 19, às 17h45min, na Arena Castelão, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

O camisa 2 do Tricolor sofreu edema no músculo adutor da coxa esquerda no empate em 1 a 1 com o Altos-PI, no último dia 5, no castigado gramado do estádio Lindofo Monteiro, em Teresina, pelo Nordestão. O defensor foi substituído ainda no intervalo e deu lugar a Landázuri.

O equatoriano, inclusive, foi o escolhido pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para formar o trio de zaga com Marcelo Benevenuto e Titi nos jogos contra Ferroviário, pelo Estadual, nos dias 8 e 12 - o Leão venceu por 1 a 0 e 2 a 1 e garantiu vaga na decisão do certame.

Próximo de ser liberado para voltar a atuar, Tinga já está em período de transição do departamento médico e faz trabalhos físicos no gramado do Centro de Excelência Alcides Santos. A expectativa da comissão técnica é de voltar a contar com o defensor a partir do próximo compromisso. Na atual temporada, o camisa 2 disputou sete jogos e anotou um gol.

Além de Tinga, o Fortaleza teve as baixas de Fernando Miguel e Depietri no último jogo. O goleiro sofreu entorse no joelho esquerdo, será submetido a artroscopia e deverá ficar fora de combate por até 45 dias. Já o atacante argentino se recupera de edema muscular na coxa direita.

