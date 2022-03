Fortaleza bate Ferroviário novamente e vai decidir o Estadual contra o Caucaia

Tricolor fez um jogo ruim no segundo tempo e viu o Tubarão da Barra pressionar para levar a decisão de vaga para os pênaltis, mas conseguiu o segundo gol no fim, venceu por 2 a 1, e avançou

O Fortaleza está na final do Campeonato Cearense mais uma vez. Ao vencer o Ferroviário por 2 a 1 no Castelão, na noite deste sábado, 12, o Leão avançou e agora enfrenta o Caucaia na grande decisão.

O atacante Moisés e o zagueiro coral André Baumer, contra, fizeram os gols que manteve o Tricolor do Pici vivo na luta pelo tetracampeonato estadual. Edson Cariús descontou para o Ferroviário, chegando a nove tentos no certame.

A final será decidida em duas partidas, ainda sem datas definidas. A FCF deve divulgar a tabela em breve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Jogo

Por ter perdido a partida de ida, o Ferroviário estava obrigado a vencer o Fortaleza por pelo menos um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis — em caso de vitória por dois tentos ou mais, classificaria diretamente —, mas com quatro minutos de bola rolando a missão coral ficou mais complicada.

Lucas Lima lançou a bola para Pikachu na grande área, pela direita, e já na linha de fundo o ala deu um toque por cima do goleiro Jonathan. Embaixo da trave, centralizado, estava Moisés, que apenas completou para o gol, em cabeçada. A partir dali, o Tubarão precisava de pelo menos dois gols para seguir sonhando com a final.

Apesar da necessidade ser dos corais, foi o Fortaleza que aumentou a pressão em campo. Em mais uma bola que saiu dos pés de Lucas Lima, dessa vez rasteira e pela esquerda, Robson tentou dominar na pequena área, mas acabou caindo. Ele pediu pênalti, alegando puxão de André Baumer, mas o árbitro não marcou. Pouco depois, o atacante serviu Ronald, que entrou na grande área pela esquerda, puxou para a perna direita e finalizou, mas houve desvio.

O Ferroviário não fazia um jogo covarde e tentava criar, mas a defesa do Leão continha as investidas corais. Benevenuto, por exemplo, parou um contra-ataque puxado por Cariús e depois cortou uma bola que viria na medida para o camisa 9 do Ferrão, já na pequena área. Ainda assim, aos 18 minutos, a defesa do Tricolor falhou, ao tentar cortar um cruzamento para a área, e o camisa 9 do do Tubarão, atento, roubou a bola, arrumou para a perna esquerda e finalizou. Max Walef saiu bem e fez a defesa.

O Fortaleza ainda teve uma chance com jogada de bola parada ensaiada, mas que Jussa concluiu mal; e com o chute de Lucas Lima, de fora da área, que Jonathan espalmou. Moisés até arriscou bicicleta no rebote, mas estava em posição irregular.

Para a segunda etapa, o técnico Paulinho Kobayashi fez mais duas mudanças no Ferroviário — Gabriel Silva já tinha entrado no primeiro tempo. Emerson e Clisman entraram nas vagas de Dudu e Breno. Os corais passaram a ir mais ao ataque, mas tinham dificuldade para concluir as jogadas.

A primeira boa oportunidade do Tubarão no segundo tempo foi novamente com Edson Cariús. Aproveitando passe longo de Alemão, o centroavante partiu na frente da zaga, invadiu a área e finalizou cruzado. Max Walef levou a melhor mais uma vez.

O tempo passava e o Fortaleza não retomava o controle da partida. Com a defesa dando mais espaço e um ataque inoperante, o Leão se resumiu a tentar conter o Tubarão no segundo tempo. Nem mesmo as entradas de Renato Kayzer e Matheus Vargas mudaram o panorama do jogo.

Aos 28, o Clássico das Cores ganhou um contorno extra. Marquinhos Carioca cobrou falta da direita e Edson Cariús, de cabeça, empatou a partida. A partir dali, mais um gol dos corais levaria a decisão para as penalidades. E o Tubarão seguiu tentando. O lateral-esquerdo Emerson criou uma chance, invadindo a área pela esquerda e cruzando, mas Walef defendeu.

Já na casa dos 40 minutos, o Leão conseguiu responder. Primeiro com chute de Robson e depois um arremate de Vargas, que gerou rebote para Kayzer. O goleiro Jonathan defendeu as três finalizações.

Artilheiro do certame, Cariús poderia ter levado para os pênaltis em mais uma bola longa que o fez partir na frente da zaga adversária. Os defensores desta vez, porém, foram mais velozes e atrapalharam a conclusão do camisa 9.

O gol que garantiu o Tricolor do Pici na final saiu aos 43 minutos. Pikachu chegou na grande área pela direita e cruzou rasteiro. André Baumer apareceu para cortar e mandou contra o própria meta.



Ficha Técnica

Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima (M. Vargas), Crispim (Capixaba); Moisés (Kayzer), Robson (Felipe). Téc: Vojvoda

Ferroviário

4-3-3

Jonathan; Marquinhos Carioca, Vitão, André Baumer, Éder Lima; Alemão, Dudu (Emerson), Breno (Clisman); Mauri, Wandson (Gabriel Silva), Edson Cariús. Téc: Kobayashi

Local: estádio Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 12/3/2022

Horário: 17h45min

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Cleberson Leite e Moracy Sousa

Cartões amarelos: Benevenuto, Felipe (FOR) Alemão (FER)

Renda: R$ 178.600,00

Público: 24.503

Gols: 4min/1T - Moisés; 28min/2T - Cariús; 43min/2T - André Baumer (contra)



Tags