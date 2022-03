Promoção para reforçar comissão técnica do Fortaleza será encerrada nesta semana

A promoção "Reforço Brahmoso" entrou na reta final e será encerrada nesta sexta-feira, 18. A Brahma selecionará um torcedor para integrar a comissão técnica do Fortaleza pelos próximos seis meses. Para participar, o candidato deverá publicar um vídeo com a hashtag #reforçobrahmoso, dizendo o porquê merece o cargo de Assistente de Brahmosidade.

Para participar, é preciso ter 25 anos, morar no estado do Ceará e ter completado o ciclo de vacinação contra a Covid-19, entre às 14h do dia 14 de fevereiro e às 23h59min de 18 de março. O perfil do participante precisa ser aberto e não é necessário comprar o produto da empresa para concorrer.

O vídeo deve ser de até um minuto. O candidato precisa estar sozinho em tela, porém não pode aparecer bebendo cerveja. O participante deve explicar os motivos de merecer o cargo de assistente, além de como pode ajudar a Brahma a impulsionar o Fortaleza. Tudo isso de forma criativa, bem humorada e original.

O escolhido ganha seis meses de plano sócio-torcedor do clube, uma foto com o time e visita ao centro de treinamento. O premiado também tem direito a assistir a um treino do time, além de viagem para assistir a um jogo do Leão fora de casa.

Uma comissão formada por Vojvoda, técnico da equipe, Marcelo Paz, presidente do clube, e jogadores vai escolher o melhor participante. O resultado será divulgado no dia 3 de abril, nas redes sociais do Tricolor do Pici.

"A Brahma acredita no potencial do Fortaleza e por isso vai levar mais brahmosidade para o campo, por meio de um reforço na comissão técnica, colocando um torcedor no cargo de assistente de brahmosidade", pontuou Arnaldo Garcia, gerente regional de Marketing da Ambev. Confira regulamento completo.

