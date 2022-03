Ronald fala sobre mudança tática do meio-campo do Fortaleza em 2022: "Estamos encaixando"

O volante também disse, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 15, sobre as atuações inconstantes da equipe no início da temporada

Presença frequente na equipe titular de Vojvoda em 2022, Ronald participou de entrevista coletiva nesta terça-feira, 15, e comentou sobre o processo de adaptação dos volantes à nova dinâmica implementada pelo comandante argentino nesta temporada. Segundo o camisa 14, em 2021 o escrete vermelho-azul-e-branco atuava com dois homens do meio-campo recuados e um avançado, enquanto neste ano está sendo o inverso.

"Temos um meio-campo muito forte, mas estamos encaixando um esquema novo. Antes a gente jogava com dois (volantes) e um (meia) na frente, e hoje a gente joga com um (volante) e dois na frente, mas nada muito difícil. Tenho certeza que com o tempo e muito trabalho isso vai se encaixar", explicou.

Sobre a versatilidade que a mudança de posicionamento exige, Ronald esclareceu que se sente à vontade para atuar de forma mais avançada, podendo até realizar a função de meia ao invés de volante durante as partidas.

“Me sinto confortável para atuar até um pouco mais a frente, como meia. Sempre estive à disposição do treinador para fazer qualquer tipo de posição dentro do clube. Claro, esse ano temos diversos jogadores de qualidade, como o Hércules, que está subindo agora e é um atleta muito bom, que vai dar frutos para o Fortaleza”, enfatizou.

Utilizado em nove das 11 partidas que o Tricolor do Pici disputou nesta temporada, o volante, que participou da campanha histórica do Brasileirão de 2021 ao conquistar a quarta colocação e a classificação inédita para a Copa Libertadores, ressaltou que tem como objetivo construir uma carreira vitoriosa pelo clube cearense.

“Desde que eu cheguei, falei que queria fazer história com a camisa do Fortaleza. Ano passado a gente fez um pouco de história, mas sempre queremos mais, e vamos buscar mais, querer mais, para botar o nome e até a nossa imagem nas paredes desse clube”, projetou.

Questionado sobre as atuações inconstantes da equipe neste primeiro recorte de confrontos e da proximidade da estreia na Copa Libertadores, Ronald enfatizou que é preciso que a torcida confie no trabalho do treinador Vojvoda e dos jogadores.

“Temos feito alguns jogos abaixo do nosso nível, mas todos estão cientes disso e trabalhando para melhorar. Tenho certeza que, independente das competições, vamos evoluir muito. Não podemos pensar direto na Libertadores se temos ainda a Copa do Nordeste e a final do estadual, contra o Caucaia. Então, temos que manter sempre o foco no próximo adversário, no próximo objetivo, que eu tenho certeza que assim chegaremos muito bem na Libertadores”, disse.

