Fernando Miguel sofre lesão no joelho em treino do Fortaleza e passará por cirurgia

Em nota oficial, o clube comunicou que o atleta foi diagnosticado com com lesão no menisco e realizará artroscopia

O Fortaleza divulgou nesta segunda-feira, 14, comunicado sobre a situação do goleiro Fernando Miguel. O atleta sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um treinamento na última semana. Em exame de imagem foi constatada lesão no menisco. O arqueiro precisará passar por procedimento cirúrgico e deve ficar afastado por um período de 30 a 45 dias.

O clube havia divulgado balanço do departamento médico antes do jogo contra o Ferroviário neste sábado, 12, com três atletas lesionados. Fernando Miguel foi uma das baixas do elenco para a partida decisiva pela semifinal do Cearense. Além do goleiro, o zagueiro Tinga e o atacante Valentín Depietri seguem tratando lesão muscular.

Aos 37 anos, Fernando Miguel chegou ao Fortaleza para assumir a titularidade da posição. O atleta, com contrato até o fim de 2022, recebeu aval do preparador de goleiros da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, Santiago Piccinini. O jogador perdeu a titularidade, em fevereiro, após contrair uma virose.

O atleta Fernando Miguel sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante um treinamento na última semana. Em exame de imagem realizado após o ocorrido, foi evidenciada uma lesão no menisco. O atleta realizará artroscopia e tem previsão de retorno aos treinos entre 30 e 45 dias.

