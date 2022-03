Fortaleza tem três jogadores no departamento médico; Felipe se recupera e vira opção

O Fortaleza divulgou o balanço do departamento médico antes do jogo contra o Ferroviário neste sábado, 12, e consta com três atletas lesionados. Tratam-se do goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Tinga e o atacante Valentín Depietri. O meia Felipe voltou a ser relacionado após se recuperar de um edema no músculo adutor da coxa esquerda.

Fernando Miguel está com uma entorse do joelho esquerdo e não foi relacionado para a partida decisiva pela semifinal do Cearense.

Já Tinga não se recuperou de um edema no músculo adutor da coxa esquerda após se lesionar no duelo contra o Altos-PI, e que o tirou do primeiro jogo da semifinal do Estadual.

O argentino Valentín Depietri ainda segue tratando um edema no músculo anterior da coxa direita e não joga desde o confronto contra o Bahia pela Copa do Nordeste, quando anotou um dos gols da vitória por 3 a 1 do Leão.

