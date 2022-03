Fortaleza vence o Ferroviário por 1 a 0 em jogo de ida pelas semifinais do Cearense

Tricolor do Pici tem atuação discreta, mas conta com gol de Yago Pikachu para vencer Clássico das Cores e joga por empate no jogo da volta para chegar à final do estadual

Após o imbróglio judicial que colocou em dúvida a realização do Clássico das Cores, Fortaleza e Ferroviário entraram em campo na noite desta terça-feira, 8, na Arena Castelão, pelas semifinais do Campeonato Cearense 2022. Mesmo com atuação discreta, Tricolor do Pici conta com gol de Yago Pikachu para vencer Clássico das Cores por 1 a 0 e largar na frente no confronto contra o Tubarão da Barra.

O jogo de volta acontece no próximo sábado, 12, às 17h45min, novamente na Arena Castelão. Com o resultado, o Fortaleza joga por empate para avançar de fase e chegar à final do campeonato estadual. Uma vitória simples do Ferroviário leva o duelo para os pênaltis.

Assim como ocorreu no jogo de ida contra o Pacajus, o Fortaleza voltou a apresentar futebol abaixo do esperado no primeiro tempo. Displicente em alguns momentos, a equipe tricolor abusou dos erros de passes e, com dificuldades para criar lances de ataque, só levou perigo em jogadas de bola parada.

Ja o Ferroviário cumpriu à risca a proposta do técnico Paulinho Kobayashi, com bastante intensidade na marcação e saídas rápidas nos contra-ataques e foi superior ao Tricolor do Pici na primeira etapa. Focada durante a maior parte dos 45 minutos iniciais, a equipe coral poderia ter saído na frente antes mesmo do primeiro minuto de jogo, mas o atacante Edson Cariús estava impedido quando empurrou a bola para as redes e o gol foi anulado.

Mesmo com atuação discreta, foi o Fortaleza que inaugurou o marcador. Aos 40 minutos, Lucas Crispim cobrou falta, o goleiro Jonathan deu rebote, Jussa não teve domínio, mas a bola sobrou para Yago Pikachu, artilheiro tricolor na temporada, chutar cruzado e abrir o placar para o Leão do Pici.

Em descantagem no placar, a equipe coral voltou do intervalo com mudanças. O meia Breno deu lugar ao atacante Gabriel Silva. Apesar da substituição e de manter a intensidade na etapa final, o Ferroviário não conseguiu levar perigo ao gol defendido por Max Walef.

Do lado tricolor, Vojvoda promoveu substituições no setor ofensivo, com as entradas de Kayzer e Romarinho nas vagas de Moisés e Lucas Lima, mas o time leonino pareceu satisfeito com o 1 a 0 no placar e seguiu com postura burocrática, sem ímpeto para criação de jogadas ofensivas.

Nos minutos finais, com Romero em campo, o Fortaleza ainda esboçou algumas jogadas de perigo no pés do atacante argentino, mas não conseguiu ampliar a vantagem. Já o Ferroviário, pareceu satisfeito com a desvantagem de apenas um gol e preferiu garantir a sobrevivência para o jogo da volta.

