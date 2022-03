Fortaleza fica no empate em 1 a 1 diante do Altos em Teresina

Pikachu fez para o Leão, enquanto Betinho marcou para o adversário. Resultado garantiu matematicamente a classificação do Tricolor para as quartas

O Fortaleza ficou no empate em 1 a 1 diante do Altos-PI pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Yago Pikachu marcou para o Leão, aos 13 do segundo tempo, enquanto Betinho empatou o jogo para o Altos aos 39 da segunda etapa. O resultado garantiu matematicamente a classificação do Fortaleza para as quartas de final da competição. O jogo foi realizado neste sábado, 5, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI.



O Fortaleza aguarda o resultado do jogo do CSA diante do Ceará para saber se continuará na primeira posição do Grupo A. O Tricolor chegou aos 13 pontos, enquanto o time alagoano começou a rodada com 11. Já o Altos chegou aos nove pontos e, momentaneamente, é o quinto colocado do Grupo B.



O Fortaleza volta a campo pela Copa do Nordeste apenas no sábado, 19, quando enfrenta o CRB pela última rodada da fase de grupos. A partida é realizada na Arena Castelão às 17h45min. Antes disso, o Leão tem os dois jogos pelas semifinais do Campeonato Cearense contra o Ferroviário, na terça-feira, 8, e no sábado, 12. O Altos vai encarar o CSA também às 17h45min do sábado, 19, no estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.



O JOGO

O Fortaleza não conseguiu impor seu ritmo de jogo diante do Altos. O jogo começou com ambas as equipes alternando a posse de bola e buscando o gol, o que foi a tônica de toda a partida. No início, porém, os dois times pecaram bastante na hora da finalização. Na primeira chegada do Fortaleza, Benevenuto cabeceou à esquerda após escanteio. Um minuto depois, após boa trama do ataque do Fortaleza, Matheus Vargas bateu da entrada da área por cima do gol.

Do lado do Altos, aos 8, Manoel cabeceou à direita do gol e, dois minutos depois, João Carlos pegou muito mal na bola do bico direito da área. Aos 13 minutos foi a vez de Benevenuto isolar ao arriscar de longe.



O jogo em seguida caiu de intensidade. A monotonia foi quebrada com boa chance do Altos aos 30 minutos. Após rápida descida, Tibiri limpou a marcação e, de frente para o gol, mandou à direita de Max Walef. O Fortaleza apresentava dificuldade em transformar a posse de bola que tinha em oportunidades de gol. Errava muito passes e perdia com frequência a bola, atrapalhado também pelo gramado em más condições.

O Altos aproveitava. Aos 35 minutos, o time piauiense teve a melhor chance do jogo até então. João Carlos aproveitou a sobra na intermediária e arriscou. A bola caprichosamente acertou a trave direita de Max Walef. O Fortaleza só chegou aos 43, quando Pikachu teve uma boa chance, após a bola sobrar limpa para ele já dentro da área. Mas o chute foi travado pela zaga.



O jogo voltou do segundo tempo ainda mais lá e cá. Aos seis minutos, o Altos teve grande chance quando Manoel desviou escanteio cobrado na área e a bola passou na frente do gol, sem ninguém conseguir completar. O Fortaleza devolveu com duas boas chegadas em sequência. Aos 8, Mimica cortou cruzamento e quase fez contra. No escanteio que se sucedeu, Benevenuto finalizou por cima, com perigo.

No lance seguinte, foi a vez do Altos. Manoel ficou cara a cara e bateu tirando tinta da trave esquerda. E, aos 11 minutos, Matheus Vargas bateu da intermediária e viu a bola passar com perigo à direita do gol. Não parava: um minuto depois, Manoel cabeceou com perigo à direita do gol.



Mas quem aproveitou a troca de golpes foi o Fortaleza. Aos 13 minutos, Pikachu abriu o placar após completar de primeira uma linda bola lançada por Matheus Vargas. O gol não tirou a intensidade do jogo. Já aos 15 minutos, Dyeson arriscou com muito perigo da intermediária por cima do gol. Quatro minutos mais tarde, Dieguinho teve grande chance ao chegar de cara com o goleiro, mas ele bateu em cima de Max Walef.



O jogo esfriou um pouco em seguida. Foi a hora dos dois técnicos começarem a fazer mudanças. Vojvolda, que já havia colocado Landázuri, mandou a campo também Ceballos, Moisés, Ronald e Romarinho. Já o Altos lançou Júlio Ferrari, Jarbas, Netinho, Danillo Balla e Betinho. E foi justamente este último que, em uma lei do ex, empatou o jogo. Aos 39, Betinho ficou com a sobra da zaga, girou rápido e bateu. A bola desviou em Benevenuto e matou Max Walef.

A reta final do jogo também continuou frenética, com ambas as equipes tentando a vitória. Faltaram boas chances, porém, e a partida terminou mesmo no empate.

