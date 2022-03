Fortaleza x Ferroviário ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam hoje, sábado, 12 de março (12/03), pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 17h45min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, e no serviço de streaming Nordeste FC. Via rádio O POVO CBN, você também acompanha todos os lances da partida. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o Tricolor do Pici, um empate é suficiente para garantir a classificação, enquanto que o Tubarão da Barra entra em campo com a obrigação de vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis.





O primeiro encontro das equipes, realizado na última terça-feira, 8, foi marcado pelo equilíbrio. Longe de desempenhar a sua melhor atuação coletiva, o Leão foi comedido nas ações ofensivas e contou com o brilho de Yago Pikachu, artilheiro do clube na atual temporada com cinco gols, para garantir o triunfo por 1 a 0. O Coral, organizado defensivamente, soube explorar espaços em transições rápidas, mas pecou pela ineficiência nas conclusões dos lances.



Fortaleza x Ferroviário ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Rádio O POVO CBN: áudio

Campeonato Cearense 2022 - Fortaleza x Ferroviário

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2: Max Wallef; Landázuri, Titi e Benevenuto; Matheus Jussa, Ronaldo, Yago Pikachu, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero (Robson). Técnico: Vojvoda.

Ferroviário

4-3-3: Jonathan; Marquinho Carioca, Vitão, André Baumer e Éder Lima; Alemão, Dudu e Mauri; Breno, Edson Cariús e Wandson. Técnico: Paulinho Kobayashi.



Quando será Fortaleza x Ferroviário

Hoje, sábado, 12 de março (12/03), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Ferroviário

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará





