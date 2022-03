Corinthians x Ponte Preta ao vivo: onde assistir ao Campeonato Paulista

Corinthians e Ponte Preta se enfrentam hoje, sábado, 6 de março (6/03), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18 horas e 30 minutos (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no pay-per-view pelo Premiere, no serviço de streaming Paulistão Play e, de forma gratuita, no canal do Paulistão no YouTube. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Timão já está garantido em primeiro lugar do grupo A e almeja uma vitória contra a Ponte Preta depois de perder para o São Paulo por 1 a 0 na última rodada.

Em uma situação delicada, a Ponte Preta está na zona de rebaixamento com oito pontos e vem de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos na temporada.

Corinthians x Ponte Preta ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere, Paulistão Play e Paulistão no YouTube

Quando será Corinthians x Ponte Preta

Hoje, sábado, 12 de março (12/03), às 18 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Ponte Preta

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

