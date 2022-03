Náutico x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Náutico e Sport se enfrentam hoje, sábado, 12 de março (12/03), pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano 2022. A partida será disputada no estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, e nos canais de TV fechado SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Mandante da partida, o Náutico é vice-líder do torneio com 16 pontos somados em sete jogos. Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 13 gols marcados e cinco tomados até o momento no certame.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Sport, visitante, ocupa a 6ª posição com 10 pontos somados após sete jogos disputados. Foram duas vitórias, quatro empates e uma derrota, com 16 gols marcados e oito tomados no torneio.

Náutico x Sport ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Pernambucano 2022 - Náutico x Sport

Escalação provável

Náutico

Lucas Perri; Hereda, Carlão, Camutanga e Júnior Tavares; Richard Franco, Wagninho e Jean Carlos; Ewandro, Leandro Carvalho (Carpina) e Robinho. Técnico: Felipe Conceição.

Sport

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander (Lucas Hernandez); William Oliveira (Ronaldo), Blás Cáceres (Ítalo), Pedro Naressi; Jáderson, Luciano Juba e Rodrigão (Búfalo). Técnico: César Lucena.

Quando será Náutico x Sport

Hoje, sábado, 12 de março (12/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Náutico x Sport

Estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco

Tags