Democrata x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Democrata e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 12 de março (12/03), pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, e nos canais de TV fechado SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A equipe vem de uma vitória importante sobre o rival Cruzeiro, por 2 a 1, e ocupa a liderança do Estadual, com 22 pontos, tendo uma vantagem de três pontos em relação ao segundo colocado, Athletic. Caso vença o time de Governador Valadares neste final de semana, o Galo assegura o primeiro lugar, posição que dá ao clube a vantagem de jogar por dois empates nas semifinais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Democrata figura em sétimo lugar no torneio, com 11 pontos. Na última partida, o time foi derrotado pela Caldense, por 1 a 0. O resultado rifou as possibilidades da equipe se classificar à próxima fase, mas ela busca garantir uma vaga para o Troféu Inconfidência, disputado pelos quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados no Mineiro. (Com Gazeta Esportiva)

Democrata x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - Democrata x Atlético-MG

Escalação provável

Democrata

Lucão; Matheus Pivô, Rafael Caldeira, Gabriel Marques e Marcelinho; Pedrinho, Mateusinho e Matheus Carioca; Vini Locatelli, Julio Lima e Thiaguinho.

Atlético-MG

Rafael; Tchê Tchê, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Otávio, Nacho Fernández e Ademir; Savarino e Fábio Gomes.

Quando será Democrata x Atlético-MG

Hoje, sábado, 12 de março (12/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Democrata x Atlético-MG

Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares, Minas Gerais

Tags