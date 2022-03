Guarany x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Guarany e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 12 de março (12/03), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no estádio Estrela d'Alva, em Bagé, no Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Colorado vem motivado para o jogo após vencer o rival Grêmio na última rodada. Com 18 pontos, o Inter é o terceiro colocado do Gauchão e já está classificado para a fase de mata-mata. Caso consiga se classificar como líder ou vice-líder, o Inter terá a vantagem de decidir a semifinal em casa. Para isso acontecer, a equipe do Beira-Rio precisa torcer contra Ypiranga e Grêmio, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Para esta partida, o time comandado por Cacique Medina não poderá escalar Taison, Moisés e Wesley Moraes, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. Enquanto isso, o Guarany entra em campo numa situação oposto. Com apenas cinco pontos, o time da cidade de Bagé disputará a última rodada já rebaixado para a segunda divisão do estadual. (Com Gazeta Esportiva)

Guarany x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Gaúcho 2022 - Guarany x Internacional

Escalação provável

Guarany

Otavio; Diego Macedo, Diego Rocha e Vavá; Raphinha, David, Lucas Hulk, Juninho Tardelli e Roger Bastos; Jarro e Marcos Paulo.

Internacional

Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor; Gabriel e Liziero (Johnny); Edenilson, D'Alessandro e Mauricio; David.

Quando será Guarany x Internacional

Hoje, sábado, 12 de março (12/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Guarany x Internacional

Estádio Estrela d'Alva, em Bagé, no Rio Grande do Sul







