Boavista x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Boavista e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 12 de março (12/03), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, no Rio de Janeiro, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Cariocão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Fluminense visita o Boavista no Estádio Eucyr Resende, em Saquarema. O Tricolor, que ganhou por antecipação o título da Taça Guanabara com uma goleada de 4 a 0 sobre o Resende, vem de 13 vitórias seguidas. A única derrota na temporada foi 1 a 0 para o Bangu na estreia. Assim o time das Laranjeiras defende a sequência invicta.

A série de vitórias é a única motivação do Fluminense, que está mais preocupado com o duelo de quarta-feira contra o Olímpia, do Paraguai. O Tricolor fez 3 a 1 em seu oponente no meio de semana pela rodada de ida da terceira fase da Copa Libertadores. Mas para o Boavista, a partida vale a sobrevivência.

Como venceu o Bangu por 4 a 1 na rodada passada, o Boavista passou o Volta Redonda, que foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0. Além disso, recuperou três dos sete pontos perdidos no Tribunal pela escalação irregular de jogadores. Assim, a rodada começa com o Voltaço rebaixado, mas a situação pode mudar no tapetão. (Com Gazeta Esportiva)

Boavista x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play



Campeonato Carioca 2022 - Boavista x Fluminense

Escalação provável

Boavista

Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Marquinho Macaé; Bull, Biel, Ralph; Matheus Alessandro, Marquinhos e Di Maria



Técnico: Leandro Miranda

Fluminense

Marcos Felipe; Jhonny (Samuel Xavier), Manoel, Luccas Claro, Pineida (Marcos Pedro); Wellington, Nonato, Nathan; Matheus Martins, Gabriel Teixeira e Caio Paulista

Técnico: Abel Braga

Quando será Boavista x Fluminense

Hoje, sábado, 12 de março (12/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Boavista x Fluminense

Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, no Rio de Janeiro

