Bangu x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bangu e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 12 de março (12/03), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas e 30 minutos (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no pay-per-view pelo Cariocão Play, na FlaTV+ e no serviço de streaming Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com promessa de casa cheia, a partida será uma oportunidade para os comandados de Paulo Sousa mostrarem um futebol melhor do que o do último domingo. O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 no clássico, mas com um desempenho que não agradou e deixou a torcida preocupada.

O treinador rubro-negro deve mandar sua força máxima a campo, mas tem dois desfalques por questão disciplinar. Willian Arão e Andreas Pereira estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e devem dar lugar a Thiago Maia e João Gomes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recuperado de uma torção no joelho, o zagueiro Gustavo Henrique pode aparecer entre os titulares, mas o mais provável é que inicie a partida como opção no banco de reservas.

Do outro lado do campo, o Bangu está livre da ameaça do rebaixamento e sonha com uma vaga na Taça Rio. O Alvirrubro, comandado pelo craque Felipe, ex-Vasco e Flamengo, aparece na décima colocação na tabela com nove pontos, dois a menos que o Nova Iguaçu, o oitavo. (Com Gazeta Esportiva)

Bangu x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play, FlaTV+ e Eleven Sports

Campeonato Carioca 2022 - Bangu x Flamengo

Escalação provável

Bangu

Paulo Henrique; Wisney, Raí, Israel e Lucas Oliveira; Renatinho, Denílson, Nascimento e Baggio; Daniel Dias e Luis Araújo.

Técnico: Felipe Loureiro

Flamengo

Hugo Souza (Diego Alves); Fabrício Bruno (Gustavo Henrique), David Luiz (Noga) e Léo Pereira (Filipe Luís); Rodinei, João Gomes, Thiago Maia (Diego Ribas), Everton Ribeiro (Lázaro) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Técnico: Paulo Sousa

Quando será Bangu x Flamengo

Hoje, sábado, 12 de março (12/03), às 19 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Bangu x Flamengo

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags