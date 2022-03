Grêmio x Ypiranga ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Ypiranga se enfrentam hoje, sábado, 12 de março (12/03), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

As duas equipes já estão classificadas para as semifinais. Os visitantes ocupam a primeira colocação do torneio, com 21 pontos. O Tricolor, com 18, pode tomar a liderança do rival, contudo, além de vencer, terá que tirar uma boa diferença no saldo de gols. O saldo do Imortal é de seis, enquanto o do Ypiranga é de 11.

Os donos da casa não estão em um bom momento. O time de Roger Machado não vence há três jogos, sendo que, no período, constam a eliminação na Copa do Brasil e a derrota no clássico com o Internacional. O Tricolor não deve ter grandes alterações no time que entrou em campo no Grenal. Já do outro lado do confronto, o Ypiranga não poderá contar com o volante Lucas Falcão, que está suspenso. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Ypiranga ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Gaúcho 2022 - Grêmio x Ypiranga

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti e Campaz; Janderson, Rildo e Elias.

Ypiranga

Edson; Gedeilson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego; Lorran, Robson e Marcelinho; Lennon, Erick e Hugo Almeida.

Quando será Grêmio x Ypiranga

Hoje, sábado, 12 de março (12/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Ypiranga

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul





