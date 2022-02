Vojvoda elogia atuação do Fortaleza contra o Bahia e vê Leão melhor contra adversários difíceis

Técnico tricolor destacou criação ofensiva do Fortaleza, afirmou que o time subiu de nível em relação aos jogos anteriores e já falou sobre a estreia no Estadual, contra o Pacajus

O desempenho do Fortaleza na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, no sábado, 19, agradou ao técnico Juan Pablo Vojvoda. Em coletiva concedida após o jogo, o comandante do Leão destacou a boa produção ofensiva do time, principalmente comparando ao últimos dois jogos, contra Botafogo-PB e Náutico.

"Acho que o Fortaleza controlou o jogo, teve boa posse de bola, criou situações de gol e converteu três, diante de um adversário muito complicado. Acho que o Fortaleza subiu o nível com respeito às partidas anteriores", analisou. Vojvoda, inclusive, afirmou que é diante de times mais complicados de se enfrentar que o Tricolor tem conseguido se apresentar melhor.

Sobre o assunto Com virose, Fernando Miguel é o único atleta no departamento médico do Fortaleza

Destaque do Fortaleza contra o Bahia, Moisés diz: "temos que comemorar muito essa vitória"

Fortaleza anuncia contratação de Zé Welison

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Contra adversários muito difíceis, temos conseguido impor nossa identidade. Acredito que hoje (sábado) foi um jogo em que se viu um Fortaleza com uma agressividade, com (posse de) bola, com mobilidade, criando situações de gols no primeiro tempo; no segundo tempo acho que também tivemos individualidade num nível interessante e isso sempre ajuda o time", disse.

Sobre individualidades, Vojvoda celebrou que Silvio Romero tenha marcado o primeiro gol e disse que o atacante argentino está com fome, por isso vai corresponder às expectativas, destacou o bom momento do também compatriota Valentín Depietri, que é um dos artilheiros do Tricolor, e afirmou que Max Walef foi seguro no gol.

"O Max teve uma partida correta [...] mostrou segurança durante o jogo. Os jogadores, todos, tem que estar preparados para quando forem participar (do jogo), corresponderem, não somente com os goleiros, mas cada um dos atletas do elenco", comentou.

Quanto ao próximo adversário do Fortaleza, o Pacajus, pelas Campeonato Cearense, o técnico do Leão, como sempre, pregou respeito.

"Nós temos que enfrentar esta partida como todas as outras, com o máximo respeito ao adversário e a nós mesmos. Acho que o Pacajus ganhou seu lugar para jogar este duelo no cearense e vão ser dois jogos disputados. Vamos ter que estar muito atentos, com muita responsabilidade e o principal é impor nossa ideia de jogo, como tratamos de impor em cada partida", concluiu.

Fortaleza e Pacajus se enfrentam na quinta-feira, 24, no Castelão, às 21h30min, pela ida das quartas de final do Estadual.



Tags