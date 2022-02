Vice-líder em finalizações certas pelo Fortaleza, Depietri é um dos artilheiros do time em 2022

Argentino tem tido mais espaço na atual temporada e correspondido. Números do Footstats mostram que o atacante é um dos principais finalizadores do time

Com mais espaço no Fortaleza na atual temporada, o atacante Valentín Depietri está correspondendo. Tendo participado dos seis jogos do Tricolor em 2022, ele já marcou três gols e divide a artilharia do time com Romarinho.

Na temporada anterior, o jovem argentino, de 21 anos, só conseguiu marcar um tento e já na reta final da Série A — 36ª rodada, contra o Juventude. Mais à vontade este ano, Depietri é o segundo jogador que mais acerta finalizações no Fortaleza, segundo o Footstats — ele e Torres acertaram cinco, mas o centroavante egresso do time de aspirante tem um jogo a menos, portanto, proporcionalmente, vai melhor.

Sobre o assunto Com virose, Fernando Miguel é o único atleta no departamento médico do Fortaleza

Fortaleza vence Bahia no Castelão e encaminha classificação na Copa do Nordeste

Destaque do Fortaleza contra o Bahia, Moisés diz: "temos que comemorar muito essa vitória"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em menos de um mês de temporada, o atacante já jogou mais da metade dos minutos do ano passado, em que foi opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda por cerca de três meses e meio (194 minutos - 337 minutos, respectivamente). Ele parece ter ganhado a confiança do técnico compatriota, que já o colocou para jogar nas seis partidas que o Tricolor disputou em 2022.

Com três, Depietri e Romarinho são vice-artilheiros da Copa do Nordeste, empatados com Mikael, do Sport. Todos perdem para Rodallega, do Bahia, que possui cinco.



Tags