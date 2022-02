Silvio Romero fala do primeiro gol com a camisa do Fortaleza: "Inesquecível"

Na vitória do Fortaleza por 3 a 1 sobre o Bahia, o atacante Silvio Romero enfim marcou o primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o argentino aproveitou bem o passe açucarado de Moisés e mandou para a rede.

O tento saiu justamente na primeira finalização de Romero no gol. Segundo o Footstats, ele já havia concluído três vezes em partidas anteriores, mas em nenhuma a bola tinha tomado o rumo da meta. Em resumo, no quarto arremate do centroavante com a camisa tricolor, o gol saiu.

Foram 203 minutos (incluindo os acréscimos das partidas em que ele esteve em campo) para que Romero “desencantasse” no Leão. Na coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a vontade que o camisa 9 estava de marcar o primeiro gol pelo Fortaleza.

"O Romero necessitava fazer gol, é um jogador que está com fome de gol e hoje correspondeu ao que a gente espera dele. Seus companheiros e os torcedores esperam (muito) dele e ele vai responder a essa expectativa", acredita.

Na saída do gramado, o atacante falou sobre ter marcado o primeiro tento no Tricolor. “Uma sensação muito linda. Viemos de dois empates e merecíamos um pouco mais. Poder marcar o primeiro gol com essa camisa, neste estádio, é uma sensação inesquecível (inolvidable, em espanhol). Estou muito contente", disse Romero.



