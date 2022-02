Destaque do Fortaleza contra o Bahia, Moisés diz: "temos que comemorar muito essa vitória"

Atacante foi autor de um gol e uma assistência na vitória do Leão sobre o time baiano por 3 a 1, e concedeu entrevista pós-jogo falando sobre seu início de trajetória no Tricolor

Autor de um gol e uma assistência na vitória do Fortaleza por 3 a 1 sobre o Bahia, pela Copa do Nordeste, o atacante Moisés deu entrevista pós-jogo, falando da dificuldade da partida, da sequência da competição, e da briga por posição no ataque do Tricolor.

"Agradecer a Deus, principalmente, pelo gol, pela assistência e pela vitória. Sabíamos que o jogo era difícil e temos que comemorar muito essa vitória, porque dentro de casa nós não podemos desperdiçar pontos. Então estamos felizes com os três pontos, agora vamos ver a sequência porque tem muita competição e o professor vai precisar de todo mundo. Então quem estiver jogando e quem estiver fora vai estar torcendo um para o outro, e que nós possamos seguir firmes e fortes".

Sobre a sequência de empates que o Fortaleza teve, Moisés destacou que a grandeza do Fortaleza, e que sabia que a vitória estava perto de vir.

"A pressão aqui é grande, o Fortaleza é grande e vive de vitórias, e os empates estavam incomodando muito. Mas nunca deixamos de trabalhar no dia a dia e sabíamos que essa vitória estava perto e hoje conseguimos sair com ela".

Por fim, o atacante agradeceu aos companheiros por ter sido bem recebido e por toda a ajuda que vem tendo nos treinos.

"Eu tenho que agradecer a Deus, a meus companheiros, que vem me dando suporte. Eu fui muito bem recebido, no dia a dia eles vem me ajudando a trabalhar muito, sabendo de onde eu vim, não posso deixar as minhas origens, eu não tenho base, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial e nunca deixei de acreditar em Deus. E hoje ele está me proporcionando mais um momento, e eu agradeço a ele, a minha família e meus amigos que estão torcendo por mim".

