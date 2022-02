Fortaleza anuncia contratação de Zé Welison

O Fortaleza anunciou mais um reforço para a temporada 2022. Trata-se do meio-campista Zé Welison, que chega por empréstimo do Atlético-MG até o fim do ano. O jogador de 26 anos é a 9ª contratação (cara nova) do clube e chega para atuar em um setor que precisava de mais peças.

No Tricolor, Zé Welison vai atuar como volante, sendo mais uma opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Versátil, o atleta pode ser também um meia centralizado e, se necessário, jogar até como zagueiro. Na temproada passada ele defendeu o Sport, tendo feito dois gols e dado uma assistência em 33 jogos.

O mais novo reforço do Leão chegará nesta semana para realizar exames e se juntar ao restante do elenco. Zé Welison não poderá jogar pelo Fortaleza no Campeonato Cearense, no entanto, já que chegou após o período de inscrições para o certame local.

