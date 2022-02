Com virose, Fernando Miguel é o único atleta no departamento médico do Fortaleza

Titular do Fortaleza nos primeiros cinco jogos da temporada 2022, o goleiro Fernando Miguel ficou de fora do clássico entre Fortaleza e Bahia, pela Copa do Nordeste. Com um quadro de virose, o jogador foi o único a aparecer no boletim do departamento médico do Tricolor, divulgado neste sábado, 19.

Não foi divulgado nenhum prazo para que o arqueiro volte a participar dos trabalhos normalmente. Enquanto Fernando Miguel não tiver condições de jogo, Marcelo Boeck e Max Walef são as opções do técnico tricolor.

O clube informou também que o jovem lateral-direito Vitor Ricardo, que aparecia no boletim médico anterior, já terminou o tratamento de edema na parte posterior coxa esquerda e está em fase de transição. Ele deve ser opção para Vojvoda para a estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense, no meio de semana.



