Sem cláusula de vitrine, Fortaleza receberá R$ 200 mil em venda de Éderson; entenda

Na manhã desta sexta-feira, 28, o Fortaleza confirmou a saída do volante Éderson, vendido pelo Corinthians-SP para a Salernitana, da Itália, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões na cotação atual). Apesar de o vínculo de empréstimo não ter cláusula de vitrine para a atual janela de transferências, o clube do Pici terá direito a um montante em torno de R$ 200 mil em razão do mecanismo de solidariedade da Fifa, apurou o Esportes O POVO.

Um dos destaques do Tricolor em 2021, o camisa 13 despertou o interesse de outras equipes no mercado da bola ao final da temporada — tanto do exterior quanto do Brasil, caso do Atlético-MG, por exemplo. Durante o mês de dezembro, no entanto, o estafe do jogador não recebeu propostas e foi comunicado que o Timão não iria aproveitá-lo.

No início deste ano, o Leão chegou a um acordo com o clube paulista e acertou novo empréstimo de Éderson — como parte da transação, o lateral-esquerdo Bruno Melo rumou para o Corinthians-SP. O Fortaleza conseguiu a nova cessão temporária sem custos, com direito a igualar ofertas do exterior para adquirir o volante e cláusula de vitrine para as janelas de transferências de julho (5%) e dezembro (10%) de 2022.

Com as janelas dos principais mercados da Europa prestes a fechar — o prazo é a próxima segunda-feira, 31 —, o meio-campista de 22 anos voltou a ser alvo de clubes do Velho Continente e recebeu duas propostas: da Salernitana e do Midtjylland, da Dinamarca. A oferta italiana agradou tanto ao jogador quanto o Corinthians-SP, que comunicou ao Fortaleza e solicitou o retorno para efetuar a venda — sem compensação financeira ao clube do Pici, conforme contrato.

Apesar disso, o Leão ainda terá direito a uma pequena parte da transação. O regulamento de transferências da Fifa estabelece o mecanismo de solidaridade para as equipes nas quais um jogador atuou entre os 12 e 23 anos. Éderson defendeu o Tricolor na temporada do 22º aniversário, o que rende 0,5% do valor total ao clube do Pici — o mecanismo segue válido para eventuais vendas futuras do volante —, ou seja, aproximadamente R$ 200 mil na ida para a Itália.

O montante deverá ser pago pela Salernitana, e o Fortaleza já prepara a documentação para comprovar a passagem de Éderson pelo clube no período para ter direito às cifras. O volante jogou em 58 partidas com a camisa do Tricolor e marcou três gols na temporada 2021.

