Corinthians acerta venda de Éderson à Salernitana e jogador deixa o Fortaleza

O volante Éderson está de saída do Fortaleza. O jogador, que havia renovado empréstimo com o Tricolor, não vai ficar para a temporada 2022 porque o Corinthians selou a negociação do atleta com a Salernitana, da Itália. A informação foi divulgada inicialmente pelo podcast Glória e Tradição e confirmada pelo Esportes O POVO.

A proposta da Salernitana havia agradado o jogador e o Corinthians e as negociações estavam em andamento. Segundo apurou o Esportes O POVO, a transação girou em torno de 6,5 milhões de euros (aproximadamente 40 milhões de reais). De acordo com o repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, Éderson não possui cláusula de vitrine, o que significa que o Tricolor não terá direito a nenhum percentual da venda.

Éderson já estava regularizado pelo Fortaleza para a temporada 2022, no entanto, o volante já não compareceu ao treinamento dessa quinta-feira, 27. O volante jogou em 58 partidas com a camisa do Fortaleza, marcou três gols e foi um dos líderes de desarmes da equipe tricolor na temporada 2021.

