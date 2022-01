"Só acreditei quando cheguei aqui", diz Bruno Melo em apresentação oficial no Corinthians

Emprestado pelo Fortaleza, o lateral-esquerdo Bruno Melo foi apresentado como jogador do Corinthians na tarde desta quinta-feira, 20, no CT Dr Joaquim Grava.

Na coletiva, o jogador cearense revelou que a “ficha” de que ia jogar no Timão demorou a cair. “Para falar a verdade, só acreditei mesmo quando cheguei aqui. No meu primeiro treino com meus companheiros, aí sim eu pude dizer 'caraio, eu tô no Corinthians'", disse, aos risos.

O defensor contou como soube do interesse da equipe paulista por ele e não escondeu a satisfação de estar ali. "Eu estava na minha cidade, Paracuru, quando meu empresário me ligou e disse 'e aí, está preparado para ir pro Corinthians?'. E eu não pensei duas vezes, quem não quer jogar no Corinthians? Só se for agora. Por mim, ia no mesmo dia. Estou muito feliz, só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade”, relatou.

Bruno Melo tem 29 anos e chega ao Timão por empréstimo de um ano, até o final de 2022. O jogador agradeceu ao ex-clube, o Fortaleza, que fez uma grande homenagem a ele em sua despedida nas redes sociais.

"Só tenho que agradecer ao Fortaleza por tudo que eu vivi lá, foi muito tempo, desde a base. Me identifiquei muito com o clube, tenho muitos amigos lá, criei uma identidade com o clube, mas estou no Corinthians", disse ele.

"Tenho que conquistar meus objetivos aqui, conquistar a torcida, cair na graça da torcida junto com meus companheiros e conquistar tudo aquilo que o clube disputar no decorrer do ano. O que o torcedor pode esperar de mim é muita raça, muita vontade, isso aí o torcedor pode esperar bastante de mim. Sou técnico, (tenho) velocidade... Minha característica mesmo é a raça, tenho muita vontade, e eu tenho certeza que vou cair nas graças do torcedor".

Bruno Melo pode atuar tanto na lateral-esquerda, sua posição de origem, quanto na zaga. Mesmo antes de ter sido oficialmente anunciado pelo Timão, ele já havia entrado no jogo-treino contra a Inter de Limeira, no último domingo, como zagueiro.

"Devido à minha altura, tenho um jogo aéreo muito bom. Minha posição de origem é lateral, mas já joguei de zagueiro, tenho essa facilidade. A torcida vem criando uma expectativa em cima de mim. Sei que tem o Fábio Santos titular, o Piton. Vou buscar meu espaço. O que o professor precisar de mim, estarei preparado. Só quero dizer à torcida que pode esperar um bom futebol do Bruno, que ele vai apresentar", concluiu.

Bruno Melo e companhia se preparam para a estreia na temporada, na próxima terça-feira, diante da Ferroviária, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 21h, na Neo Química Arena.

Com Gazeta Esportiva

