Com duas propostas do exterior, Éderson tem permanência incerta no Fortaleza

A quatro dias de estrear na temporada, o Fortaleza corre o risco de perder o volante Éderson. Reemprestado pelo Corinthians com condição de liberação em caso de proposta internacional, o jogador tem duas equipes estrangeiras interessadas em contar com ele em 2022.

A mais recente, divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo GE de São Paulo e confirmada pelo Esportes O POVO é do Midtjylland, da Dinamarca, líder do campeonato dinamarquês. A equipe é recheada de brasileiros, como os atacante Vagner Love e Marrony, e o volante Charles, que defendeu o Ceará até o meio da temporada passada. Não se sabe o valor oferecido.

Há também o interesse da Salernitana, lanterna do Campeonato Italiano, que estaria disposta a investir 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões) ao Timão por Éderson, porém pagando apenas metade imediatamente e o restante condicionado a depender do desempenho do time no campeonato de seu país, segundo o jornalista Jorge Nicola, do portal Yahoo.

A diretoria do Fortaleza ainda não foi comunicada sobre as propostas, mas aposta na visibilidade que o clube possui hoje, estando na Libertadores da América e Série A do Brasileiro, como um trunfo para a permanência do atleta, já que as opções do jogador são o lanterna da Liga Italiana e a Liga Dinamarquesa, que não tem tanto apelo — o Midtjylland também está na disputa apenas da Liga Conferência, que é inferior e Europa League.

Tanto a janela de transferências do futebol italiano quanto do dinamarquês fecham em cinco dias. O Fortaleza até tem a preferência de igualar ou cobrir a proposta de qualquer equipe estrangeiro que fizer oferta por Éderson, mas os valores são muito altos.

Em meio a incerteza da permanência do volante, porém, ele teve o nome publicado no BID da CBF nesta quarta-feira, estando regularizado para estrear pelo Leão.



