Fortaleza oficializa a renovação de empréstimo de Lucas Lima até o fim de 2022

O Fortaleza oficializou a renovação de empréstimo de Lucas Lima junto ao Palmeiras até o fim de 2022 e também publicou o nome do meio-campista no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A permanência do atleta, que chegou ao Tricolor do Pici em agosto de 2021, foi um pedido do treinador Juan Pablo Vojvoda.

A divisão salarial do jogador seguirá os mesmos moldes da última temporada. O Fortaleza irá arcar com 20% do salário de Lucas Lima, que corresponde a cerca de R$ 200 mil, enquanto o Palmeiras seguirá pagando o restante, em torno de R$ 800 mil. Vale lembrar que o vínculo do meio-campista com o clube paulista vai até o fim de 2022, ou seja, o atleta ficará livre no fim do ano para negociar um contrato definitivo com o Leão ou outro clube.

Com a camisa vermelho-azul-e-branco, Lucas Lima entrou em campo 17 vezes, com um gol marcado e uma assistência, todas pela Série A do Campeonato Brasileiro, competição em que ajudou o Tricolor do Pici a conquistar a quarta colocação e a vaga inédita para a Copa Libertadores.



Vojvoda gosta bastante do jogador. Na primeira passagem, foi o próprio treinador que solicitou à diretoria a contratação do atleta. O técnico acredita que pode fazer o meia render mais pelo Leão.

