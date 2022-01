Fortaleza encaminha renovação de contrato do atacante Romarinho

A diretoria do Fortaleza avançou nas tratativas para a renovação de contrato do atacante Romarinho. O jogador de 27 anos, que encerrava vínculo com o Leão em julho de 2022, deve assinar extensão contratual até o fim de 2024, conforme apurou o Esportes O POVO.

Contratado em 2018, Romarinho demorou a ganhar sequência no Fortaleza e conviveu com críticas da torcida no começo da trajetória no Leão, mas ganhou espaço com Ceni e teve destaque na equipe tricolor. Sob o comando do treinador Juan Pablo Vojvoda, o atacante tem sido opção no banco de reservas.

O camisa 20 soma 175 jogos e 14 gols em quatro temporadas pelo Leão. No último ano, o atacante perdeu protagonismo e só disputou 15 partidas como titular - em outros 35 confrontos, ele saiu do banco de reservas. Em 2021, o jogador marcou cinco vezes.

Desde o fim da Série A, a situação de Romarinho permanecia indefinida. Especulações apontavam para uma possível saída do atleta. O técnico Rogério Ceni, que comandou o atacante na melhor fase no Fortaleza, chegou a indicá-lo à diretoria do São Paulo. Em fevereiro, caso a renovação não se concretize com o Leão, o jogador poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe.

Em 2020 e 2021, Romarinho despertou o interesse de times do exterior, mas acabou permanecendo no Pici. O potiguar recebeu proposta Yokohama Marinos-JAP, em março de 2021, e do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em 2020, mas as negociações não avançaram.

Com informações de Brenno Rebouças

