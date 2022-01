Landázuri destaca ambição do Fortaleza como diferencial para acerto com o clube

Primeiro reforço do Tricolor do Pici para temporada 2022, equatoriano de 24 anos falou em quais posições pode atuar e se colocou à disposição para estrear na partida contra o Sousa: "Decisão do treinador"

Primeiro reforço do Fortaleza para a temporada 2022, o zagueiro e lateral-direito Anthony Landázuri foi oficialmente apresentado pelo Leão do Pici na tarde desta quinta-feira, 27, no Centro de Excelência Alcides Santos. Durante entrevista coletiva, o jogador equatoriano de 24 anos destacou a "ambição" do clube tricolor como diferencial para o acerto com a equipe e projetou a participação do time na Copa Libertadores.

"Creio que algo que há em comum entre o Fortaleza e o Independiente del Valle é a ambição. São clubes que não gostam de perder, têm o objetivo de serem sempre protagonistas. Gostei da história do clube, o que conseguiram e as ambições que têm. Venho com a mentalidade de me esforçar bastante e representar a equipe para que estejamos entre os melhores. Mentalidade de fazermos um bom campeonato na Libertadores", disse o novo camisa 3 tricolor.

Sobre o assunto Fortaleza oficializa a renovação de empréstimo de Lucas Lima até o fim de 2022

Fortaleza encaminha renovação de contrato do atacante Romarinho

Corinthians acerta venda de Éderson à Salernitana e jogador deixa o Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Polivalente, Landázuri falou sobre as posições em que prefere atuar e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para estrear pelo Leão do Pici já na partida diante do Sousa-PB, duelo que abre o calendário oficial de jogos do Fortaleza na temporada.

"Apesar do pouco que treinei no clube, sei que é uma equipe com jogadores polivalentes. Onde treinador nos colocar creio que vamos nos destacar muito bem. Acredito que sou melhor à direita na linha de três (zagueiros) ou na linha de quatro como lateral-direito. Estou à disposição dele (Vojvoda). Se ele tomar a decisão de me colocar para jogar no domingo, tentarei ajuda da melhor maneira possível", disse o jogador.

Tags