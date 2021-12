Fortaleza negocia a contratação do atacante Germán Cano, ex-Vasco

Argentino de 33 anos não chegou a acordo para renovação com o clube carioca, e Tricolor abre tratativas para ter o centroavante como reforço do setor ofensivo em 2022

Classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2022, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola em busca de reforços para a próxima temporada. Após deixar o Vasco da Gama-RJ, o atacante Germán Cano entrou na mira do clube do Pici e já tem negociação em andamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Lucho Silveira e confirmada pelo Esportes O POVO.

O argentino de 33 anos defendeu o clube carioca nas duas últimas temporadas, com 101 jogos disputados e 43 gols marcados e se tornou o segundo estrangeiro com mais tentos anotados pelo Cruzmaltino. O atleta também interessa a outros clubes do Brasil e do exterior.

Com contrato até o final deste ano, o camisa 14 não chegou a um acordo com o Vasco para prorrogar o vínculo e se despediu na última segunda-feira, 6. O clube tem dívida de valores altos com o jogador, o que dificultou um acordo para a permanência.

Os bons números na carreira desde a passagem pelo Independiente Medellín, da Colômbia, e pelo próprio Vasco já tinham despertado a atenção do Tricolor, que chegou a conversar com o estafe de Cano no início desta temporada, sem êxito. A saída do Rio de Janeiro abriu a possibilidade para 2022.

Até o momento, o Leão já firmou pré-contrato com o defensor equatoriano Anthony Landázuri, do Independiente Del Valle, do Equador, e se prepara para exercer a opção de compra do volante Matheus Jussa, além de manter conversas com o Botafogo-RJ pela aquisição de Marcelo Benevenuto.

